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Суд направил на психиатрическое лечение врача, устроившего погром в Исаакиевском соборе

01:19, 28 сентября 2018
Мир
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На момент строительства Исаакиевский собор стал самым дорогим храмом в Европе / culture.ru

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга в четверг, 27 сентября, рассмотрев дело о вандализме, освободил врача-невролога, который повредил дверь Восточного фасада Исаакиевского собора, от уголовной ответственности.

32-летнего мужчину направили на принудительное лечение с наблюдением у психиатра в амбулаторных условиях, сообщают российские СМИ со ссылкой на объединенную пресс-службу судов.

По данным следствия, 11 декабря прошлого года мужчина перелез через ограду, окружающую собор, начал бить витражи в окнах и пытался металлическим ломом вскрыть дверь. В результате он повредил малую дверь Восточного фасада собора и витраж, а также разбил стекло за решеткой двери.

Увидев охранников, вандал начал кричать, что за дверью находится "очаг зла" и что всем надо срочно идти "этим руслом". В дежурной части Адмиралтейского УМВД задержанный объяснил, что он пытался "изгнать бесов".

Выяснилось, что дебошир до нападения работал неврологом в Купчино, и пациенты были им довольны.

Мать вандала Надежда Копылова рассказала, что за несколько дней до инцидента он не спал всю ночь, потом пошел на работу и там выпил энергетик. "Я надеялась, что он уснет после работы, и покрошила в его любимые бургеры две таблетки феназепама", - сообщила женщина.

После принятия лекарства у мужчины помутилось сознание, он выглядел возбужденным. "Я не могла загнать его домой, он все время был на улице - говорил, что интернет-сети плохо влияют на здоровье", - поведала Копылова, добавив, что решила не вызывать скорую помощь в надежде, что сын придет в себя без медицинских процедур.

Но в итоге мужчина отправился громить Исаакий. "У него начались галлюцинации, ему показалось, что в храм массово заносят младенцев, и он решил их спасти. Вместо этого его побили охранники - на ноге огромная гематома, отняли часы и деньги", - утверждала мать.

Материальный ущерб собору оценили в сумму 100 тысяч 688 рублей. По факту было возбуждено дело по статье 243 УК РФ ("Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия"). После нападения на Исаакиевский собор мужчину передали психиатрам.

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