В Египте при странных обстоятельствах умер еще один коптский монах

Погибшего при странных обстоятельствах в минувшую среду в Египте монаха монастыря "Аль-Мухаррак" из провинции Асьют Зейнуна аль-Макари в четверг рано утром спешно похоронили в монастыре Святого Макария, где в июле был убит настоятель игумен Епифаний.

При этом обстоятельства его смерти так и не прояснились, пишет египетская газета "Аль-Ватан".

Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура Египта расследует странную гибель монаха, тело будет передано церкви только после проведения вскрытия и установления причин смерти. СМИ писали, что в случае, если священнослужитель покончил жизнь самоубийством, его не будут отпевать по церковным канонам.

В то же время, по данным "Аль-Ватан", церковная служба отпевания Зейнуна в монастыре Святого Макария все же была проведена рано утром в четверг, однако на ней присутствовали только ближайшие родственники погибшего и несколько монахов. Между тем, представители церкви и следователи так до сих пор и не сделали заявления о причинах гибели Зейнуна.

По информации СМИ, 44-летний священник Зейнун аль-Макари, который ранее служил в монастыре Святого Макария, где 29 июля был убит настоятель монастыря игумен Епифаний, и который после этого громкого убийства был переведен в монастырь "Аль-Мухаррак", неожиданно пропал из обители на несколько дней, а затем вернулся, в тот же день почувствовал себя плохо и умер в больнице, не приходя в сознание. СМИ сообщали, что речь может идти о самоубийстве, так как монах в последнее время находился в тяжелом моральном состоянии, жил в изоляции. Скончавшийся Зейнуна проходил по делу об убийстве игумена Епифания свидетелем со стороны обвинения, а также являлся духовником главного подозреваемого в убийстве. При этом близкие Зейнуна утверждают, что склонности к самоубийству у священника не было, и смерть его кажется подозрительной.