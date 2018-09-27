Большинство верующих Латвии являются православными — опрос

Каждый четвертый житель Латвии – православный христианин (более 30% жителей), что делает православие самой многочисленной конфессией в стране. Таковы результаты опроса исследовательского центра SKDS.

Согласно проведенному исследованию, в опросе 2018 года почти полностью повторилась картина 2016 и 2014 годов, когда православными назвали себя большинство граждан Латвии, сообщает агентство «Благовест-инфо».

Католиками себя назвали 20% опрошенных, что чуть меньше, чем в предыдущие опросы: 22% опрошенных в 2016-м и 23% — в 2014-м.

Еще меньше в стране протестантов – 17%, которых в 2016 году в Латвии было 20%, а в 2014 году — 18%.

Помимо этого, 3% жителей страны назвали себя староверами, 15% — атеистами, а 14% не смогли отнести себя к какой-либо конфессии, хотя и назвались верующими.