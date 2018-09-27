Итальянский дом моды Gucci выпустил рекламную кампанию на тему Ноева ковчега

Креативный директор Gucci Алессандро Микеле представил круизную коллекцию 2019 с помощью образа Ноева ковчега.

Как сообщает buro247.ru, в рекламной кампании Gucci Gothic, которую снял Глен Лачфорд, люди и животные сосуществуют в гармонии, но в какой-то момент им всем приходится бежать из своего дома и спасаться от потопа на гигантском судне.

Вместе с моделями, одетыми в новую коллекцию Gucci с анималичтичными принтами и деталями, на ковчеге плывут ламы, лошади, овцы, тигры, обезьяны, страусы и другие звери и птицы.