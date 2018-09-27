В Египте расшифровали текст заклинания, которому более 1300 лет

Ученые Страсбургского университета расшифровали египетский текст, возраст которого составляет более 1300 лет.

На папирусе, как установили ученые, написано заклинание для создания прочных любовных уз, сообщает Islam-today.

На рисунке изображены два похожих на птиц существа, а под ними – надпись на коптском языке, распространённом в Эллинистическом Египте. Алфавит его основан на греческой системе письма. Сравнив папирус с другими подобными артефактами, ученые пришли к выводу, что птицы символизируют собой мужчину и женщину.

Заклинание же должно было помочь объединиться тем, кто любит друг друга.