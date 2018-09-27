В Египте расшифровали текст заклинания, которому более 1300 лет
15:50, 27 сентября 2018Мир
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Загадочный артефакт оказался любовным заклинанием / islam-today.ru
Ученые Страсбургского университета расшифровали египетский текст, возраст которого составляет более 1300 лет.
На папирусе, как установили ученые, написано заклинание для создания прочных любовных уз, сообщает Islam-today.
На рисунке изображены два похожих на птиц существа, а под ними – надпись на коптском языке, распространённом в Эллинистическом Египте. Алфавит его основан на греческой системе письма. Сравнив папирус с другими подобными артефактами, ученые пришли к выводу, что птицы символизируют собой мужчину и женщину.
Заклинание же должно было помочь объединиться тем, кто любит друг друга.
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