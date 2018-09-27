В иранском морге «ожил» младенец во время похоронного омовения

В Иране произошел случай, который иначе чем настоящим чудом не назовешь.

В морге «ожил» младенец, смерть которого ранее констатировали врачи, сообщает Islam-today.

Произошел инцидент в городе Урмия на западе страны. Констатировали смерть шестимесячного малыша врачи после того, как провели его осмотр и не зафиксировали у него никаких признаков жизни.

Тело было направлено в морг, однако там во время омовения выяснилось, что ребенок на самом деле жив.

Как сообщили СМИ, родители малыша были потрясены случившимся. «Они были потрясены и благодарны за чудо», - отметил, в частности, глава похоронной службы города Амир Аббас Абедини.