В иранском морге «ожил» младенец во время похоронного омовения
11:42, 27 сентября 2018Мир
6129 0
Родители малыша ошеломлены произошедшим / islam-today.ru
В Иране произошел случай, который иначе чем настоящим чудом не назовешь.
В морге «ожил» младенец, смерть которого ранее констатировали врачи, сообщает Islam-today.
Произошел инцидент в городе Урмия на западе страны. Констатировали смерть шестимесячного малыша врачи после того, как провели его осмотр и не зафиксировали у него никаких признаков жизни.
Тело было направлено в морг, однако там во время омовения выяснилось, что ребенок на самом деле жив.
Как сообщили СМИ, родители малыша были потрясены случившимся. «Они были потрясены и благодарны за чудо», - отметил, в частности, глава похоронной службы города Амир Аббас Абедини.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter