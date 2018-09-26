На Тайване разрушили храм коммунистического Китая, который отняли у буддийских монахов.

Власти Тайваня отключили подачу электричества и воды в "коммунистический храм", а с 25 сентября начали ломать историческое здание, сообщает The New York Times.

Еще в 2012 году житель Тайваня Вэй Мин-Джень, нанятый для расширения и реставрации древнего буддийского храма, после выполнения всех условленных работ получил на открытом аукционе полный контроль над зданием, поскольку прежние владельцы не смогли с ним расплатиться.

Новый хозяин храма выселил из него четырех пожилых монахинь, которые стали ютиться в скромных временных жилищах неподалеку. Затем Вэй Мин-Джень украсил свое приобретение китайскими флагами с коммунистической символикой и повесил в помещениях портреты своих кумиров — Мао Цзэдуна, Чжоу Эньлая и Си Цзиньпина.

Организация, отвечающая за демонтаж храма, объясняет свои действия тем, что постройка "не отвечает современным требованиям безопасности". Однако местный чиновник Вэй Мин-Ку заявил прессе, что деятельность Вей Мин-Дженя "повредила достоинству страны, оскорбила чувства ее народа и вызвала большое недовольство местных жителей".

В настоящее время храм превращен в руины, которые вывозятся и утилизируются, а Вэй Мин-Джень задержан полицией за "препятствие осуществлению правопорядка".