В Таиланде обрушилась колокольня буддийского храма: погиб человек
16:43, 26 сентября 2018Мир
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Под обломками оказались 12 человек / islam-today.ru
В Бангкоке во время реставрационных работ обрушилась пятнадцатиметровая колокольня двухсотлетнего буддийского храма.
Под обломками оказались двенадцать рабочих, в том числе три женщины. Один из пострадавших скончался, сообщает Islam-today.
Остальные получили травмы различной степени тяжести. Извлечь их из-под обломков удалось только спустя три часа, сейчас они находятся в больницах.
Инцидент произошел в храме Ват Пхая Тхам в западной части таиландской столицы. На реставрации колокольня храма, построенного в начале XIX века, была начата в мае этого года. По факту происшествия начато расследование.
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