В Таиланде обрушилась колокольня буддийского храма: погиб человек

В Бангкоке во время реставрационных работ обрушилась пятнадцатиметровая колокольня двухсотлетнего буддийского храма.

Под обломками оказались двенадцать рабочих, в том числе три женщины. Один из пострадавших скончался, сообщает Islam-today.

Остальные получили травмы различной степени тяжести. Извлечь их из-под обломков удалось только спустя три часа, сейчас они находятся в больницах.

Инцидент произошел в храме Ват Пхая Тхам в западной части таиландской столицы. На реставрации колокольня храма, построенного в начале XIX века, была начата в мае этого года. По факту происшествия начато расследование.