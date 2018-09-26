В Италии священник украл из храма золотых изделий на €30 тысяч, чтобы оплатить долги
13:12, 26 сентября 2018Мир
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В Италии священник украл из храма золото / ansa.it
В итальянском провинциальном городке Лаго священник украл и продал золотые изделия из своей церкви, чтобы выплатить долги.
Об этом сообщает "Про все" со ссылкой на ANSA.
«Отец Джанкарло Гатто, приходской священник церкви Мадонна Делле Граце в городе Лаго, близ Козенцы, вероятно, украл золотые изделия стоимостью 30 тысяч евро, которые были частью изображение Девы Марии, которое хранилось в святилище, и продал их без разрешения церковных органов», – говорится в сообщении.
По словам Гатто, он продал золото, чтобы выплатить долг.
Архиепископ Франческо Ноли приказал провести расследование и сказал, что священник должен публично извиниться перед обществом.
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