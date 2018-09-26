В Италии священник украл из храма золотых изделий на €30 тысяч, чтобы оплатить долги

В итальянском провинциальном городке Лаго священник украл и продал золотые изделия из своей церкви, чтобы выплатить долги.

Об этом сообщает "Про все" со ссылкой на ANSA.

«Отец Джанкарло Гатто, приходской священник церкви Мадонна Делле Граце в городе Лаго, близ Козенцы, вероятно, украл золотые изделия стоимостью 30 тысяч евро, которые были частью изображение Девы Марии, которое хранилось в святилище, и продал их без разрешения церковных органов», – говорится в сообщении.

По словам Гатто, он продал золото, чтобы выплатить долг.

Архиепископ Франческо Ноли приказал провести расследование и сказал, что священник должен публично извиниться перед обществом.