Госдеп США поддерживает возможность предоставления украинской церкви Томоса

Соединенные Штаты поддерживают стремление украинской церкви получить автокефалию.

Об этом в Госдепе проинформировали 25 сентября, сообщает dw.com.

"Соединенные Штаты уважают возможность православных религиозных лидеров и прихожан Украины добиваться автокефалии согласно их убеждений", - говорится в заявлении представительницы Госдепартамента США Хизер Ноєрт, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Патриарха Варфоломея в заявлении названо "голосом религиозной толерантности и межконфессионального диалога".

"Соединенные Штаты решительно поддерживают свободу вероисповедания, в том числе свободу членов религиозных групп направлять свою религию согласно их убеждениям и свободно исповедовать свою веру без вмешательства правительства", - подчеркивается в заявлении пресс-секретаря Госдепа.