Владельцы магазина из Кельна предстанут перед судом за сравнение абортов с Холокостом

Полиция немецкого города Кельн возбудила уголовное расследование в отношении владельцев книжного магазина Marienbuchhandlung, публично приравнявших аборты к Холокосту.

Об этом сообщило сетевое издание Stern.

В витрине этого магазина было выставлено фото кладбища в Висбадене с подписью "Аборты освобождают" (Abtreiben macht frei) – аллюзия на печально известную надпись, украшавшую ворота лагеря смерти Освенцим. Там также был указан электронный адрес сайта kindermord.org, что переводится с немецкого как "убийца детей".

Иск в уголовный суд подал Свен Леман, активист Зеленой партии, который заявил: "Сравнение абортов с Холокостом не только отвратительно – оно частично оправдывает преступления, совершенные нацистами против миллионов людей".

Ответчики пока не комментируют данный иск, а прокурор Кельна Ульф Вилун сообщил журналистам, что обдумывает возможность подачи обвинительного заключения по статье "приуменьшение трагичности и преступности Холокоста".