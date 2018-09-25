В Ирландии аборты будут бесплатными и оплачиваемыми из бюджета

Всего через 24 часа после того как в Ирландии прекратила свое действие конституционная защита нерожденных детей, поскольку президент Майкл Гиггинс подписал закон о результатах недавно проведенного референдума, министр по делам здоровья Саймон Харрис объявил, что аборты в стране будут проводить бесплатно, за счет средств налогоплательщиков.

Об этом сообщает "Католический обозреватель" со ссылкой на LifeSiteNews.

«Моим намерением является то, чтобы эта услуга была бесплатной», - подчеркнул министр Харрис. – «С самого начала я говорил, что не хочу, чтобы стоимость стала для кого-то преградой. Потому что если стоимость будет преградой, тогда произойдет одно из двух: или развитие абортативних клиник, или же люди будут вынуждены путешествовать в другие страны для получения такой процедуры».

«Я хочу, чтобы услуги абортов предоставлялись в рамках системы здравоохранения, в рамках системы первоочередной медицины», - сказал он.

Как информирует «Тһе Times», расходы на проведение абортов будут включены в бюджет.

В отличие от Великобритании, система здравоохранения Ирландии предусматривает, что около 70% населения вынуждены оплачивать услуги в сфере здоровья. Выезд скорой на место ДТП или чрезвычайной ситуации стоит 100 евро, пребывание в больнице – 80 евро, визит к терапевту – 45-75 евро. Однако аборт, который будет проводиться по требованию до 12 недель беременности, будет бесплатным.

Такое заявление министра вызвало недовольство работников службы здоровья. Организация медсестер и акушеров Ирландии объявили о том, что проведут протест.

Как сообщает LifeSiteNews, ежегодно Англия и Уэльс тратят 146 миллионов фунтов на аборты.