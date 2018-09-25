В память о детях, погибших в ТЦ "Зимняя вишня", освятили часовню

Часовня иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» открыта спустя полгода со дня трагедии, жертвами которой стали ученицы местной школы.

Ее построили по просьбе родителей детей, сообщает "Православие и мир" со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

Часовня воздвигнута благодаря помощи благотворителей. Ее освятил владыка Иннокентий, епископ Мариинский и Юргинский.

Икона Божией Матери «Отрада и утешение» – одна из главных православных святынь. Считается, что она помогает в самых тяжелых ситуациях, когда есть угроза жизни и здоровью человека.

Пожар в кемеровском торговом центре “Зимняя вишня” произошел 25 марта. Его жертвами стали 60 человек, из которых 37 – это дети. В память о погибших через полгода после трагедии жители Кемерово собрались у мемориала возле снесенного здания ТЦ и выпустили в небо 60 белых воздушных шаров.