В лондонской библиотеке нашли письмо Галилея, ставшее причиной инквизиционного процесса над ученым

В библиотеке Лондонского королевского общества историки обнаружили подлинник письма Галилео Галилея, в котором тот изложил свои аргументы против геоцентрической доктрины, согласно которой в центре Вселенной находится неподвижная Земля.

По признанию Франко Джудиче из Бергамского университета (Италия), письмо было найдено случайно, передает сайт журнала "Фома" со ссылкой на новостную службу журнала Nature.

— Удивительно, но эти письма не были спрятаны — они лежали в открытом виде в библиотеке Лондонского королевского общества. Их никто не замечал на протяжении нескольких веков, как будто они были невидимыми или прозрачными, — рассказал ученый.

Отмечается, что в найденном письме своему близкому другу и ученику аббату Бенедетто Кастелли Галилей ответил на «теологическую» критику и рассказал почему, на его взгляд, наука и Церковь должны быть разделены.

Именно это письмо, как сообщил Франко Джудиче, «просочилось» в широкую общественность и вызвало мощный резонанс, став отправной точкой в деле инквизиции против Галилея со стороны Католической Церкви.

До недавнего времени считалось, что оригинал письма был утерян, при этом сам Галилей заявлял, что часть копий письма, ходивших в обществе, была подделана.

Прочитав подлинник письма, Франко Джудиче вместе с коллегой Сальваторе Риччардоиз Университета Кальяри (Италия) пришли к выводу, что Галилей внес массу правок в текст, заметно смягчив его содержание.

По словам Франко Джудиче, правки говорят о том, что изначально Галилей не хотел идти на конфликт с Католической Церковью и сделал все свои критические формулировки максимально обтекаемыми.