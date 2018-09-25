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В лондонской библиотеке нашли письмо Галилея, ставшее причиной инквизиционного процесса над ученым

00:39, 25 сентября 2018
Мир
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Идеи Галилея считались еретическими, и он прожил последние девять лет под домашним арестом / nature.com

В библиотеке Лондонского королевского общества историки обнаружили подлинник письма Галилео Галилея, в котором тот изложил свои аргументы против геоцентрической доктрины, согласно которой в центре Вселенной находится неподвижная Земля.

По признанию Франко Джудиче из Бергамского университета (Италия), письмо было найдено случайно, передает сайт журнала "Фома" со ссылкой на новостную службу журнала Nature.

До недавнего времени считалось, что оригинал письма был утерян / nature.com

— Удивительно, но эти письма не были спрятаны — они лежали в открытом виде в библиотеке Лондонского королевского общества. Их никто не замечал на протяжении нескольких веков, как будто они были невидимыми или прозрачными, — рассказал ученый.

Отмечается, что в найденном письме своему близкому другу и ученику аббату Бенедетто Кастелли Галилей ответил на «теологическую» критику и рассказал почему, на его взгляд, наука и Церковь должны быть разделены.

Именно это письмо, как сообщил Франко Джудиче, «просочилось» в широкую общественность и вызвало мощный резонанс, став отправной точкой в деле инквизиции против Галилея со стороны Католической Церкви.

До недавнего времени считалось, что оригинал письма был утерян, при этом сам Галилей заявлял, что часть копий письма, ходивших в обществе, была подделана.

Прочитав подлинник письма, Франко Джудиче вместе с коллегой Сальваторе Риччардоиз Университета Кальяри (Италия) пришли к выводу, что Галилей внес массу правок в текст, заметно смягчив его содержание.

По словам Франко Джудиче, правки говорят о том, что изначально Галилей не хотел идти на конфликт с Католической Церковью и сделал все свои критические формулировки максимально обтекаемыми.

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