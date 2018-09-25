В Минске открылась международная выставка «Беларусь и Библия»

В Национальной библиотеке Беларуси с 20 сентября по 21 октября проходит международная выставка «Беларусь и Библия».

Впервые в стране представлены около двухсот уникальных рукописных и старопечатных памятников книжной культуры, отражающих историю создания, распространения и сохранения Библии, пишет «Крыница.Info».

Организаторами выставки выступили Национальная библиотека Беларуси (НББ) и «Группа исследования рукописей» (США). На выставке можно увидеть издания Библии разных конфессий на разных языках мира. Все они являются раритетами мирового значения, многие из которых никогда раньше не экспонировались в странах Центральной и Восточной Европы. Один из тематических разделов посвящен истории Библии на белорусских землях.

На выставке можно увидеть рукописные Торы в свитках времен Иисуса Христа, письмо послания святого апостола Павла к Коринфянам на папирусе, уникальный рукописный документ Тридентского собора. Привлекает внимание посетителей индийская Тора, которую венчает корона.

Кроме того, на выставке действует многофункциональная интерактивная площадка с действующим печатным станком и мультимедийным оборудованием, ориентированным на детей.