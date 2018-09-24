На Бали вводят новые правила посещения храмов

Власти острова Бали в Индонезии вводят новые правила посещения храмов, оправдывая эту инициативу «падением качества туристической публики» и растущим неуважением к святыням.

Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на "theguardian".

«Наше правительство делает попытку оградить святость храмов и положить конец неуважительному поведению туристов, посещающих святые места, – говорит заместитель губернатора острова Тжокорда Ока Арта Сукавати (Tjokorda Oka Artha Sukawati). – Наши храмы нуждаются в защите, ибо воплощают в себе дух древних балийских культур, обычаев и традиций наших предков».

Он указал, что в ближайшее время правительство пересмотрит нынешние правила посещения храмов, дающие возможность туристам посещать святые места без сопровождения и вытворять там все, что им заблагорассудится. По новым правилам, доступ в храмы будет разрешен только в сопровождении гидов и экскурсоводов. По словам чиновника, остров стал слишком доступен для туристов, а потому уровень культуры и уважения иностранных гостей с каждым годом становится все ниже.

«Раньше отдых на острове был доступен немногим, и они, как правило, относились с уважением к наследию Бали, но теперь это уже не так», – подчеркнул Сукавати.

Новое правительство острова Бали уже пришло к мнению, что растущий наплыв туристов наносит все больший ущерб бесценному духовному и материальному наследию предков. Так в 2017 году бесчисленные полуголые туристы делали селфи, забираясь на святилища и храмы. А однажды неустановленная европейская дама отсняла сессию своих занятий йогой в бикини перед индуистским храмом.