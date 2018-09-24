В Мексике «Библейскую гору» украсили огромной надписью, которая может побить 4 рекорда Гиннеса

В Мексике так называемая «Библейская гора» украшена огромной благочестивой надписью, которая может побить сразу 4 рекорда в Книге рекордов Гиннеса.

Как сообщает «Седмица» со ссылкой на christiantoday, «Библейская гора» находится близ города Сьюдад-Хуарес (ранее назывался Пасо-дель-Норте), крупного города в Мексике в северной части штата Чиуауа с населением в 1,5 млн. человек. Этот город ныне считается столицей организованной преступности, возглавляемой наркокартелями.

Проект облагораживания и оформления горы в библейском ключе был запущен в 1987 году по инициативе местных евангельских христианских церквей. Благочестивый призыв на ее склоне гласит: «Сьюдад-Хуарес, истина в Библии, прочти ее». Призыв нанесен столь огромными белыми буквами высотой в 50 метров каждая, что надпись, по данным издания "Evangelical Focus", уже рассматривается службой Книги рекордов Гиннеса на предмет регистрации новых рекордов сразу в четырех категориях.

Активисты проекта время от времени подновляют надпись белой известкой и очищают склон от мусора. В последнем таком массовом мероприятии по очистке и освежении надписи участвовало порядка 2 тысяч человек. Каждый из них рассматривают эту добровольную работу как свою духовную службу. При этом многих также забавляет и вдохновляет перспектива признания мировых рекордов, поставленных этой надписью сразу в четырех категориях: (1) самый большой призыв к чтению Библии; (2) самая большая по площади надпись, занимающая целых 30 тысяч квадратных метров; (3) самое большое число создателей надписи; и (4) самые большие буквы надписи.