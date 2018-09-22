В Индии епископы взволнованы отменой уголовного наказания за гомосексуализм

После решения Верховного суда Индии отменить на законодательном уровне уголовную ответственность за гомосексуальные связи Индийская епископская конференция выступила с заявлением о католической доктрине в этой области.

В заявлении отдела «Справедливость, мир и развитие» Епископской конференции Индии подчеркивается, что отмена уголовного преследования за однополые связи не делает их нравственно допустимыми, сообщает Vatican News.

«Законность не является синонимом нравственной приемлемости», - говорится в заявлении. При этом «Церковь уважает достоинство лиц с гомосексуализмом и права человека, исходящие из человеческого достоинства, - так же, как она защищает права всех без каких-либо исключений и дискриминации».

Вице-президент Епископской конференции Индии монс. Джошуа Игнатиос со своей стороны заявил, что «Католическая Церковь в Индии не продвигает и не пропагандирует гомосексуализм и выступает за семью».