В Индии арестовали епископа по обвинению в 13 изнасилованиях монахини
В Индии арестовали 54-летнего католического епископа Франко Мулаккала по обвинению в многократном изнасиловании монахини.
Согласно обвинению, епископ изнасиловал монахиню 13 раз в период между 2014 и 2016 годами. Об этом сообщает ВВС.
44-летняя женщина зарегистрировала жалобу в полиции в июне, утверждая, что католическая церковь не предприняла никаких действий, несмотря на ее неоднократные обращения.
Это привело к беспрецедентным протестам монахинь, которые выступили в поддержку жертвы.
В индийском обществе шокированы этим инцидентом, так как возглавляемая епископом христианская община является одной из старейших в Индии.
Франко Мулаккал был арестован в пятницу после того, как три дня его допрашивала полиция.
Временно освобожденный Ватиканом от своих обязанностей священник предстанет перед судом в субботу. Он отрицает все обвинения.
Монахиня, жертва епископа, ранее не общалась со СМИ, но подала прошение в Ватикан и написала открытое письмо представителю Папы в индийской столице Дели в начале этого месяца. Она утверждала, что это было четвертое письмо Ватикану.
"Мы испытываем пренебрежение со всех сторон. Мы чувствуем, что католическая церковь беспокоится только за епископов и священников. Мы хотели бы знать, есть ли какое-либо положение в законе о каноне, позволяющее добиться правосудия монахиням и женщинам", - писала она.