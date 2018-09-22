В Индии арестовали епископа по обвинению в 13 изнасилованиях монахини

В Индии арестовали 54-летнего католического епископа Франко Мулаккала по обвинению в многократном изнасиловании монахини.

Согласно обвинению, епископ изнасиловал монахиню 13 раз в период между 2014 и 2016 годами. Об этом сообщает ВВС.

44-летняя женщина зарегистрировала жалобу в полиции в июне, утверждая, что католическая церковь не предприняла никаких действий, несмотря на ее неоднократные обращения.

Это привело к беспрецедентным протестам монахинь, которые выступили в поддержку жертвы.

В индийском обществе шокированы этим инцидентом, так как возглавляемая епископом христианская община является одной из старейших в Индии.

Франко Мулаккал был арестован в пятницу после того, как три дня его допрашивала полиция.

Временно освобожденный Ватиканом от своих обязанностей священник предстанет перед судом в субботу. Он отрицает все обвинения.

Монахиня, жертва епископа, ранее не общалась со СМИ, но подала прошение в Ватикан и написала открытое письмо представителю Папы в индийской столице Дели в начале этого месяца. Она утверждала, что это было четвертое письмо Ватикану.

"Мы испытываем пренебрежение со всех сторон. Мы чувствуем, что католическая церковь беспокоится только за епископов и священников. Мы хотели бы знать, есть ли какое-либо положение в законе о каноне, позволяющее добиться правосудия монахиням и женщинам", - писала она.