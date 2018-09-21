В немецком соборе рабочий нашел послание, оставленное там его дедом

В немецком городке Гослар при ремонте крыши средневекового собора 52-летний кровельщик Петер Брандт нашел бутылку с посланием, которую 88 лет назад оставил его дед, тогда 18-летний подмастерье Вилли Брандт (Willi Brandt).

О необычной находке пишет The Washington Post.

26 марта 1930 года четверо кровельщиков, среди которых был юный ученик мастера Вилли Брандт, завершили работы на крыше Нейверкской церкви — одного из самых известных храмов Гослара, бывшей монастырской церкви, возведенной в XII веке.

Они решили оставить послание потомкам: написали на бланке платежной квитанции небольшую записку, заложили ее в прозрачную стеклянную бутылку, запечатали и оставили в укромном месте под кровлей.

«Трудные времена войны остались позади», — писали они. Рабочие упомянули резкий рост инфляции и безработицы после Первой мировой войны и сделали вывод, что этот тяжелый этап миновал. «Мы надеемся, что скоро наступят лучшие времена», — говорится в записке.

Восемьдесят восемь лет спустя, выполняя работы по техническому обслуживанию церковного здания, 52-летний кровельщик Питер Брандт (Peter Brandt) наткнулся на бутылку. Он узнал фирменный бланк квитанции, на которой была написана записка, а также имя одного из подписавших ее лиц. Вилли Брандт, один из авторов послания, был его дедушкой.

Петер Брандт признался, что это была удивительная и чрезвычайно трогательная находка. По его словам, содержание послания дает возможность задуматься о том, насколько изменчив мир, и сравнить жизнь наших недавних предков с современностью.

Например, он запомнил одну из строк послания, где в 1930 году рабочие писали: «Мы работали целую неделю за 1 фунт масла и 1 булку хлеба».

Оригинал записки поместили в городской архив, а под крышу собора заложили бутылку с ее копией и новым посланием к потомкам от имени мэра города.