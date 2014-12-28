Праздник Рождества потерял свое религиозное значение для большинства немцев - результаты опроса

По результатам опроса, проведенного журналом Apotheken Umschau по случаю отмечаемого Рождества по григорианскому календарю, праздник потерял свое религиозное значение для большинства немцев, сообщает ТАСС.

78% жителей ФРГ придерживаются точки зрения, что в этот важный праздник внесло свои коррективы общество потребления - главным его смыслом является предпраздничная торговля и доход с продажи подарков. 53% указали, что Рождество для них это "несколько выходных дней", когда не нужно идти на работу или учебу. 16% вообще признались, что празднуют только из-за своих детей.

В опросе участвовал 2111 респондент.

Несмотря на это, надо признать, что Рождество остается в Германии главным поводом для встречи в большом кругу семьи. Около 80% граждан федеративной республики из года в год именно в этот день встречаются со своими родственниками.

При этом около 1,6 млн жителей Германии встретят Рождество, которое считается семейным праздником, в одиночестве. Одни делают это преднамеренно, другие не по своей воле оказались в такой ситуации: некоторые вовсе не имеют близких, другие поссорились с родными, а третьи именно этот день должны провести на работе.