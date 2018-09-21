В Лондоне открылась выставка, посвященная гибели Романовых

В Лондоне открылась выставка, посвященная последнему императору Николаю II.

Экспозиция приурочена к годовщине трагической гибели семьи Романовых, сообщает «Благовест-Инфо» со ссылкой на телеканал «Культура».

Вся выставка разбита на шесть тематических разделов. Они касаются семьи Романовых в целом и их связей с английской монархией, истории императрицы Александры Федоровны, вопроса рождения наследника и системы здравоохранения в Российской империи на рубеже веков.

В рамках проекта «Последний царь: кровь и революция» посетители увидят платье для беременных, которое носила императрица Александра Федоровна, дорожную аптеку Романовых, последнее яйцо Фаберже, изготовленное для царской семьи и многие другие экспонаты.

«Мы хотели рассказать об истории Романовых по-другому, потому что люди думают о них в довольно сентиментальном ключе, но на самом деле, императора [Николая] можно назвать пионером научного прогресса своего времени», - отметил директор Музея науки Иэн Блэтчфорд.

Выставка «Последний царь: кровь и революция» открывается 21 сентября и продлится до 24 марта 2019 года.