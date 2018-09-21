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В Иерусалиме суд оштрафовал на 1 миллион шекелей религиозное радио за сексизм

13:53, 21 сентября 2018
Мир
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Иллюстрация / svoboda.org

Поводом для штрафа стал отказ радиостанции от ретрансляции женских голосов в эфире, сообщает проект "Еврейские новости".

Представительский иск подала организация, которая занимается защитой прав религиозных женщин «Колех – Форум Нашим Датийот» («Твой голос – Форум религиозных женщин»).

Судья по делу Гила Канфи-Штайниц заявила, что если бы штраф в 6 млн шекелей (1 млн 670 тыс долларов) не привел к закрытию радиостанции, то она бы присудила именно такую сумму взыскания. 

Деньги будут перечислены в общий фонд борьбы за права религиозных женщин, радиостанцию также обязали выплатить судебные издержки.

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