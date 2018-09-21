Найдено частное письмо Рональда Рейгана, в котором он пытался евангелизировать своего тестя-атеиста

Президент США Рональд Рейган писал к своему тестю, который находился при смерти, надеясь, что старик отдаст свою жизнь Христу перед тем, как уйдет из этого мира.

Об этом стало известно из недавно опубликованного письма, найденного среди архивов его жены Нэнси, сообщает "Католический обозреватель" со ссылкой на LifeSiteNews.

Рейган евангелизировал Лояла Дейвиса, отчима своей второй жены Нэнси (Дейвис) Рейган, который был атеистом. Он рассказывал о чудесах, связанных с жизнью во Христе, а также о том, что Христос родился от Девы Марии.

«Лоял, вы с женой Идит познали великую любовь – гораздо большую, чем многим было дано. Эта любовь не закончится с концом этой жизни. Нам было обещано, что это лишь часть жизни, и что нас ждет гораздо больше жизни, гораздо большая слава. Она ждет вас обоих в один день, и все, что требуется от тебя – поверить и сказать Богу, что ты отдаешь себя в Его руки», - писал Рейган.

Дейвис, известный нейрохирург, умер 19 августа 1982 года.