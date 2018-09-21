На Тайване буддистский храм превратили в храм Коммунистической партии Китая

Буддийские монахи вынужденно покинули вековой храм в сельском уезде Эршуй Тайваня после того, как местный житель решил превратить его в храм Коммунистической партии Китая.

Об этом сообщила газета The New York Times.

После захвата собственности и выселения четырех монахов Вэй Мин-Джен, уроженец Тайваня, нанятый для возведения пристройки к столетнему зданию, решил превратить храм Биюнь в святыню Коммунистической партии Китая.

Вместо буддийских молитвенных барабанов и традиционных каллиграфических свитков храм украшают символы партии, агитационные плакаты и портреты партийных лидеров, таких как Мао Цзэдун и Чжоу Эньлай, а над зданием развеваются флаги Китайской Народной Республики и Коммунистической партии.

Как рассказал Вэй Мин-Джен, преобразование храма было его инициативой, воплощенной за счет собственных накоплений.

«Я заявляю всему миру и всему Китаю, что намерен привести народ провинции Тайвань к воссоединению с нашей родиной, — заявил 60-летний Вей. — Поднятие флага Китая на Тайване — моя обязанность. Ни одна страна и никакие силы в мире не могут помешать нам объединиться».