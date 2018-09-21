Археологи нашли место, где Иисус Христос мог обратить воду в вино

Археологи обнаружили предполагаемое место сотворения первого чуда Иисуса Христа, когда Спаситель претворил воду в вино во время свадьбы в Кане Галилейской.

Археолог Томас Макколлоу утверждает, что Кана Галилейская находится на месте древнего поселения Хирбет-Кана в 15 километрах от Назарета – города детства и юности Христа, пишет «Седмица» со ссылкой на christianpost.

Этот вывод Макколлоу сделал на основании результатов раскопок, которые археологический отряд под его руководством ведет в этих местах с 1998 года.

В ходе исследований была обнаружена древняя мастерская по изготовлению каменных сосудов для воды. Археолог Джонатан Адлер с коллегами нашли доказательства, что в этой мастерской делали чаши того же типа, что использовались на библейской свадьбе в Кане.

Кроме того, археологи обнаружили подземный христианский комплекс, состоящий из четырех залов, соединенных галереями. В одной из стен нашли нишу с остатками двух каменных сосудов. «Там было место еще для четырех», - подчеркивает Томас Макколлоу, указывая на совпадение общего числа с числом каменных водоносов на свадьбе с участием Иисуса.

Томас Макколлоу уверен, что ни одно из мест, претендующих на роль библейской Каны, не располагает таким комплексом исторических свидетельств и вещественных доказательств, как Хирбет-Кана. Она полностью соответствует географическому описанию в Евангелии и раввинских источниках.

«Когда Иисус странствовал с учениками по Галилее, Хирбет-Кана была довольно крупным селом, где проживало порядка 1200 человек, – рассказывает Маккалоу. – Географически она находится в самом центре тех мест, где жил и проповедовал Иисус. Как следует из Евангелия, Кана была безопасным убежищем или, можно сказать, опорным пунктом для Его странствий. Именно сюда Христос и Его ученики неизменно возвращались, когда сталкивались с враждебным приемом в Иудее».