В Вене на выставке работ Веласкеса представлена картина «Поклонение волхвов»

В Венском Музее истории искусств проходит масштабная выставка работ великого испанского художника Диего Веласкеса (1599 – 1660 гг.), сообщает сайт музея.

Среди представленных на выставке работ: «Поклонение волхвов», «Венера перед зеркалом», «Аполлон в кузнице Вулкана» и многие другие, прежде никогда не демонстрировавшиеся в Вене шедевры.

Музей истории искусств организовал выставку работ Веласкеса в сотрудничестве с музеем Прадо в Мадриде, где находится крупнейшая коллекция работ Веласкеса, а также с Национальной галереей в Лондоне и Бостонским Музеем изобразительных искусств.

В экспозиции находятся несколько очаровательных портретов королевских детей из испанской ветви дома Габсбургов. В дополнение в венский Музей истории искусств доставлены другие работы Веласкеса самых разных жанров — такие, как натюрморты, картины на религиозные, мифологические и исторические темы.

Седмица.Ru