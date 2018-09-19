В Австрии подсчитали численность православной общины

Пока в Австрии идут дебаты об исламизации населения и росте количества мусульман за счет притока беженцев, православная община стала второй в стране по количеству приверженцев.

По состоянию на 2017 год в Австрии проживали около 700 тысяч мусульман, что делает ислам одной из самых распространенных религий в стране, сообщает «Седмица». Однако православных христиан там оказалось больше, нежели мусульман. Их количество в настоящее время составляет не менее 750-800 тысяч человек, тогда как в 2014 году эта цифра находилась на отметке в 500 тысяч.

Сложность точного подсчета православных в Австрии заключается в том, что, в отличие от Католической Церкви, ведущей точный учет католиков посредством установления сборов, Православная Церковь этим не занимается.

Увеличение количества православных в Австрии за последние годы эксперты объясняют миграцией граждан Балканских государств, в частности Румынии, которые принадлежат Румынской Православной Церкви.

В настоящее время в Австрии проживает 5 млн 110 тыс. представителей римско-католической церкви, 775 тысяч православных христиан и 700 тысяч мусульман.