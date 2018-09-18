Лидер крымскотатарского народа рассказал, как договаривался о Томосе с Эрдоганом

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев рассказал, что интенсивно обсуждал с президентом Турции Реджепом Эрдоганом автокефалию украинской православной Церкви.

Об этом он сказал в интервью BBC, сообщает ТСН.

"В этом направлении у нас была очень серьезная работа. Мы [крымские татары] системно работали и объясняли Эрдогану, как важно для Украины и крымских татар, чтобы в Украине была независимая поместная православная церковь. Я Эрдогану в таких популярных терминах объяснял, мол, сейчас Мекка для православных - Москва, а после Томоса и автокефалии украинской церкви ею станет Стамбул, поэтому и для вас это имеет политическое значение. Когда мы летали 12 июля в Турцию, то при мне прямо с самолета Порошенко поговорил сначала с Варфоломеем, а затем и с Эрдоганом. Эрдоган твердо сказал, что сделает все возможное и он уверен, что у него это получится, и у нас будет автокефалия", - рассказал Джемилев.

Он также добавил, что лично говорил о независимости украинской Церкви как с главой Турции, так и с министром иностранных дел этого государства.

"Сначала Эрдоган удивился, почему это меня - мусульманина - волнует вопрос православия. Я ответил, что для независимости нашей страны, а соответственно и для крымских татар, - это очень важно. Он ответил: "Я вас понял", - поделился воспоминаниями Джемилев.