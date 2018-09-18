Во Франции на продажу выставили католический храм

В городке Лонгви во Франции на продажу выставлен католический храм.

Как сообщает Islam-today со ссылкой на местную епархию, сделано это было из-за нехватки прихожан и средств на содержание религиозного учреждения: службы здесь посещают всего несколько десятков человек.

Вероятнее всего, из здания церкви, построенной в неороманском стиле, сделают отель. Начальная цена – 190 тысяч евро.

Это уже не первый случай продажи зданий религиозных храмов во Франции. Несколько лет назад один из храмов страны приобрел известный модный дом. Согласно многочисленным исследованиям, Франция наряду с Чехией является одной из наименее религиозных стран Европы.