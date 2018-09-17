Современные технологии помогли расшифровать 300-летнее «письмо дьявола» сицилийской монахини

Ученые расшифровали 300-летнее письмо сицилийской монахини - "диалоги с дьяволом".

Для этого исследователям понадобилось современное программное обеспечение, которым пользуются спецслужбы при расшифровках, сообщают "Вести".

Более 300 лет назад в монастыре Пальма-ди-Монтехиаро на Сицилии монахиня по имени сестра Мария Кросифисса делла Консезионе заявила, что в неё вселился дьявол. Это произошло ранним утром 1676 года. Когда она проснулась, рядом с ней был лист бумаги, исписанный странными символами.

По словам самой Марии, эти знаки ей продиктовал сам дьявол, но расшифровать их ни она сама, ни другие священнослужители не могли до наших дней. Сама монахиня уверяла всех, что таким образом Люцифер пытался настроить её против Бога и переманить на свою сторону.

На днях исследователи из центра Людума в Италии сообщили о том, что им удалось расшифровать письма "одержимой". Для этого ученые использовали программу, выложенную в Даркнете. Этот софт используется разведывательными службами для того, чтобы расшифровать какой-либо код.

"Мы загрузили ПО с древнегреческим, арабским, руническим алфавитами и латынью и запустили сканирование. В итоге программа справилась и выдала перевод" (Директор центра Людума, Даниеле Абате)

По словам исследователей, в письме Мария описывает Иисуса Христа и Святого Духа как мертвецов.

Также в письме говорится о том, что Бог — это изобретение человека. Кроме того, в тексте присутствуют отсылки к реке Стикс, по которой, согласно греческой мифологии, умершие люди переправляются в царство мертвых.

Несмотря на расшифрованный текст, Даниеле считает, что сестра Мария не была одержима дьяволом, а просто страдала шизофренией.

"Я лично считаю, что монахиня отлично владела разными языками, что и позволило ей придумать собственный шифр и выдать его за диалоги с дьяволом", - пишет исследователь.