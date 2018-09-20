США вернули Ирану похищенную реликвию эпохи Ахеменидов

США передали Ирану похищенную и вывезенную в Штаты 82 года назад историческую реликвию эпохи Ахеменидов.

Она представляет собой барельеф с изображением охраны персидского повелителя державы Ахеменидов, пишет Islam-today. По оценкам ученых, он был создан не менее, чем 2,5 тысячи лет назад. Сообщается, что бесценный артефакт представителю Ирана при ООН Голаму Али Хошру передала прокуратура Нью-Йорка. В самое ближайшее время барельеф будет доставлен в Иран.

Артефакт был обнаружен прокуратурой Манхэттена в одной из галерей в октябре 2017 года. Как установили следователи, в 1936 году барельеф был похищен из древнего Персеполя, а в 2011 - из Монреальского музея изящных искусств.