В останкинском храме Троицы появились «электронные» колокола

Храм Живоначальной Троицы в московском районе Останкино, который восстанавливается в рамках целевой программы, будет иметь электронную звонницу.

«В начале сентября все 12 колоколов восстановленной звонницы были установлены на свои места. Причем управляет ими не мастер звонарского дела, а электроника. Это первый программный реставрируемый храм в Москве, использующий такие технологии», - рассказал куратор программы Владимир Ресин, сообщает «Благовест-Инфо».

На сегодняшний день завершена кладка стен 50-метровой колокольни, воссоздан шатер над «красным крыльцом» храма.

По словам Ресина, полностью внешний облик храма будет восстановлен к концу следующего года. В настоящее время строители работают над кровлей - все завершения самого храма и многочисленных кокошников покрывают медью, для чего прямо на стройплощадке пришлось создать кровельную мастерскую.

Между тем, наиболее дорогостоящие работы еще впереди: предстоит восстановить внутренний декор храма, включая настенную роспись. Там, где ее фрагменты сохранились, пройдет реставрация, а где не осталось ничего, придется воссоздавать их по архивным материалам и существующим аналогам.