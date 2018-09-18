Институт перевода Библии издал Книгу пророка Ионы на эвенкийском языке

Список библейских переводов на эвенкийский язык пополнился новым изданием.

Институт перевода Библии выпустил книгу о ветхозаветном пророке Ионе - пророке, который провел трое суток во чреве кита, и о котором в Новом Завете вспоминает Спаситель, предвозвещая Свою смерть и Воскресение.

Издание оформлено цветными иллюстрациями, подготовленными хабаровской художницей Ириной Павлишиной. В прошлом году эти же иллюстрации были впервые представлены в чукотском издании Книги Ионы.

Переводчица Книги пророка Ионы на эвенкийский язык Надежда Булатова - коренная эвенкийка, кандидат филологических наук и ведущий научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН. Она рассказывает, что работа над Библией отличается от перевода любой другой книги. «Это интересный, но очень трудоемкий, и почти научно-исследовательский процесс. В эвенкийском языке много заимствований из русского, а перевод нужно делать средствами своего языка. Приходилось находить параллели. Я постоянно советовалась с верующими эвенками. Я их спрашиваю: «Что такое аминь?» Они отвечают: «Аминь – это аминь». Я говорю, а можно сказать: «Да будет так?» Так и перевели: «Ты кан ты бегин».

Ранее на эвенкийском языке Институтом были изданы: «Рассказы о Боге» (1995), «Рассказы об Иисусе Христе» (1999), Евангелие от Луки (2002), «Библия для детей» с аудиозаписью (2011), Евангелие от Луки, 2-е испр. изд. (диглотта с русским + CD, 2013). По отзывам эвенкийцев, среди которых проводилась апробация переводов, через эти книги они впервые открывают для себя Библию. На русском её не читают, а если пробуют читать, то не понимают, тогда как библейский текст на эвенкийском языке им и понятен, и интересен.