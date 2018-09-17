В Латвии подозреваемый в сексуальном насилии над недееспособным мужчиной священник не явился в суд

Заседание суда об отмене ареста священнику Зейле перенесено.

Рижский окружной суд в понедельник не пересматривал меру пресечения священнику Резекненско-Аглонской епархии Павлу Зейле, находящемуся под арестом в связи с подозрениями в уголовном преступлении, сообщает DELFI.lv.

Из-за неявки в суд Зейли заседание перенесено на 21 сентября. Адвокат священника Карлис Зунде после длившегося полчаса заседания отказался давать комментарии, поэтому неясно, связана ли неявка Зейли с состоянием его здоровья.

Ранее сообщалось, что 10 сентября Зейлю госпитализировали, но неизвестно — в тюремную или гражданскую больницу.

В августе отдел Госполиции по борьбе с торговлей людьми и сутенерством получил от одной из неправительственных организаций информацию о том, что несколько мужчин, возможно, сексуально использовали находящегося в беспомощном состоянии совершеннолетнего мужчину с нарушениями умственного развития. 29 августа в Риге и Резекне были задержаны трое мужчин — 1945, 1955 и 1958 гг. рожд., у которых изъяли для проверки видео- и фотофайлы.

Начат уголовный процесс о торговле людьми, совершенной в группе лиц по предварительному сговору. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 12 лет. Начат также уголовный процесс о сексуальном насилии, совершенном в группе лиц с использованием беспомощного состояния потерпевшего, за которое грозит пожизненное заключение или лишение свободы на срок от пяти до 20 лет.

Мужчины 1945 и 1955 гг. рожд. арестованы, а в отношении мужчины 1958 г. рожд. избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. В поле зрения полиции подозреваемые ранее не попадали.

Хотя правоохранительные органы не раскрывают имя арестованного священника, имеющаяся в распоряжении Delfi информация свидетельствует о том, что один из троих подозреваемых по данному делу — священник Резекненской католической церкви, монах Конгрегации Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии Павел Зейля 1945 г. рожд. Полиция подозревает его в совершении не одного, а множества преступных эпизодов. Священник все обвинения отрицает.