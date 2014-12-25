В Московском музее современного искусства открылась выставка художественных работ священника Федора Конюхова, известного путешественника и мореплавателя. Основная часть экспозиции выставки отведена его графическим и живописным работам 1970-х — 2014 гг., сообщает сайт музея.

Федора Конюхова многие знают его как путешественника и исследователя. Гораздо менее он известен как художник. Между тем, с 1983 г. Федор Конюхов — член Союза художников СССР, а также член Московского союза художников и скульпторов, почётный академик Российской Академии художеств. Всего он создал более 3 тысяч картин. Выставка в Музее современного искусства позволяет увидеть его как мастера живописи и графики.

Художественные образы Федора Конюхова формировались в многочисленных экспедициях. На пути к Северному и Южному полюсу, при покорении Эвереста он делал заметки и наброски карандашом при температуре минус 40-50 градусов. На борту своей яхты, когда она шла вокруг света, он рисовал китов, альбатросов и безлюдные острова, работал над новыми сюжетами будущих картин. Уже в Москве, подводя итоги экспедиций, художник создавал литографии, офорты и живописные произведения, которые также стали частью выставки.

Творческий метод Федора Конюхова-художника основан на создании единого образа природы и человека. Прожив пять лет на Чукотке, он создал более сотни графических листов на тему «Жизнь и быт народов Севера».

Федор Конюхов — первый в мире человек, который достиг пяти полюсов нашей планеты: Северный географический, Южный географический, Полюс относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, Эверест (полюс высоты), Мыс Горн (полюс яхтсменов). Также он первый в мире россиянин, которому удалось выполнить программу «Семь вершин мира» - подняться на высочайшую вершину каждого континента.

«Я хочу, чтобы зритель, который придет на выставку, не только увидел тот мир, который я люблю, но и почувствовал красоту жизни каждого из нас на нашей планете Земля», - говорит Федор Конюхов.

Седмица.Ru