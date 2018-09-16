Мощи Папы Римского, найденные в лондонском мусоре, передали в Вестминстерский собор

Обнаруженные лондонскими мусорщиками мощи папы Климента I передали в Вестминстерский собор. По-видимому, мощи выбросили воры, выкравшие их у последнего владельца, который пожелал остаться неизвестным.

Объект будет экспонироваться в стенах собора, сообщает "Главное".

Понтифик I века н. э. Климента I был изгнан из Рима императором Траяном и принял мученическую смерть в Херсонесе. Заместитель хранителя скульптуры, изделий из металла, керамики и стекла в лондонском Музее Виктории и Альберта Тесса Мердок говорит, что выпуклый овальный мощевик, в котором хранится фрагмент кости Климента I, по всей вероятности, датируется XVII веком.

Расположенная на обратной стороне печать, изображающая герб с 15 кистями, дает основания предположить, что когда-то этот предмет принадлежал кардиналу, который «отвечал за разделение мощей на „частицы“». По одной из версий, эти мощи связаны с базиликой Святого Климента в Риме, которой управляют ирландские доминиканцы.