цей матеріал доступний українською

Во Франции старинный костел продают под отель

23:05, 15 сентября 2018
Мир
1152 0
Храм, построенный в неороманском стиле, продается за 190 тысяч евро / wz.lviv.ua

Руководство местной епархии предполагает, что в костеле скоро откроют отель. Говорят, содержать и ремонтировать здание очень дорого, а на службу в костел ходят от силы несколько десятков человек, сообщает "Высокий Замок".

Храм, построенный в неороманском стиле, продается за 190 тысяч евро.

Это уже не первый такой случай во Франции. Три года назад, сообщают СМИ, другой костел в Лотарингии, в Крюсне, приобрела французская модная дизайнер Леонор Шерер и собиралась открыть в костеле музыкальную студию, где будут звучать траурные мелодии.

Наряду с Чехией, Франция является одной из наименее религиозных стран Европы. Из-за нехватки верных французские католические храмы часто передают общинам мусульман, которые открывают в костелах мечети.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter