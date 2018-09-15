Во Франции старинный костел продают под отель

Костел в городке Лонгви (Лотарингия) выставили на продажу. Причина — нехватка прихожан и высокие средства содержание храма.

Руководство местной епархии предполагает, что в костеле скоро откроют отель. Говорят, содержать и ремонтировать здание очень дорого, а на службу в костел ходят от силы несколько десятков человек, сообщает "Высокий Замок".

Храм, построенный в неороманском стиле, продается за 190 тысяч евро.

Это уже не первый такой случай во Франции. Три года назад, сообщают СМИ, другой костел в Лотарингии, в Крюсне, приобрела французская модная дизайнер Леонор Шерер и собиралась открыть в костеле музыкальную студию, где будут звучать траурные мелодии.

Наряду с Чехией, Франция является одной из наименее религиозных стран Европы. Из-за нехватки верных французские католические храмы часто передают общинам мусульман, которые открывают в костелах мечети.