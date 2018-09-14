Верховный суд Турции запретил придавать Айя-Софии статус мечети

Верховный суд Турции отклонил просьбу группы активистов о возвращении музею Айя-София в Стамбуле статуса мечети.

Как сообщает Islam-today со ссылкой на агентство Anadolu, решение это было принято потому, что при составлении прошения были допущены формальные ошибки.

Музей Айя-София - бывший собор Святой Софии – был построен в IV веке. Он считается выдающимся памятником византийской архитектуры. После завоевания Константинополя в 1453 году храм был превращен в мечеть. В 1934 году собор получил статус музея. Согласно турецкому законодательству, проведение богослужений в музеях запрещено.