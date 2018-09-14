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В Сан-Франциско установили памятник святителю Иоанну Шанхайскому

08:08, 14 сентября 2018
Мир
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Скульптуру освятил архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл / ethnoworld.ru

Он находится в ограде управления Западно-Американской епархии РПЦЗ, сообщает «Седмица» со ссылкой на ethnoworld.ru.

Скульптура размещена во дворике приюта с храмом святителя Тихона Задонского – исторически важном месте, непосредственно связанном с жизнью святителя Иоанна.

Торжественная церемония открытия и освящения памятника состоялась на прошлой неделе в честь 55-летия утверждения архиепископа Иоанна на Сан-Францисской кафедре, а также 45-летия основания Конгресса русских американцев.

Освящение скульптурной композиции совершил архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл.

Памятник святителю Иоанну Шанхайскому был передан в дар приюту Тихона Задонского Международным благотворительным общественным фондом «Диалог Культур – Единый Мир» при поддержке культурно-просветительской и исследовательской организации «Северный крест» летом 2018 года.

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