В Сан-Франциско установили памятник святителю Иоанну Шанхайскому

В Сан-Франциско установлен памятник святителю Иоанну (Максимовичу), архиепископу Шанхайскому, Сан-Францисскому чудотворцу.

Он находится в ограде управления Западно-Американской епархии РПЦЗ, сообщает «Седмица» со ссылкой на ethnoworld.ru.

Скульптура размещена во дворике приюта с храмом святителя Тихона Задонского – исторически важном месте, непосредственно связанном с жизнью святителя Иоанна.

Торжественная церемония открытия и освящения памятника состоялась на прошлой неделе в честь 55-летия утверждения архиепископа Иоанна на Сан-Францисской кафедре, а также 45-летия основания Конгресса русских американцев.

Освящение скульптурной композиции совершил архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл.

Памятник святителю Иоанну Шанхайскому был передан в дар приюту Тихона Задонского Международным благотворительным общественным фондом «Диалог Культур – Единый Мир» при поддержке культурно-просветительской и исследовательской организации «Северный крест» летом 2018 года.