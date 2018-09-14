В Новгороде нашли фрагменты фресок XIV века

Археологи нашли в Новгородском кремле фрагменты фресок XIV века. Находки были сделаны во время разведочных раскопок между Софийским кафедральным собором и Грановитой палатой, сообщает «Благовест-Инфо».

Раскопки проводились архитектурно-археологической экспедицией Санкт-Петербургского госуниверситета под руководством кандидата исторических наук Ильи Антипова.

«На найденных фрагментах фресок, главным образом, нанесены орнаменты. Ученые предполагают, что это - роспись палаты новгородского архиепископа Василия Калики, которая, согласно летописным источникам, была построена между Софийским собором и Грановитой палатой в 1350 году», - рассказали в пресс-службе Новгородского государственного музея-заповедника.

Предполагается, что археологические исследования в месте, где, по мнению ученых, находилась палата архиепископа, продолжатся в 2019 году.