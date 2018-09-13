Компания Coca-Cola требует разрешить однополые браки в Северной Ирландии

Около тридцати компаний из Северной Ирландии и из-за ее пределов подписали письмо, в котором призывают провинцию признать на своей территории однополые браки.

В письме, инициатором которого является «Amnesty International UK», говорится о том, что переопределение понятия «супружество» является экономической необходимостью, сообщает "Католический обозреватель".

«Для создания эффективной и конкурентоспособной экономики, а также успешного будущего Северной Ирландии необходимо разнообразное, открытое и всеобъемлющее общество. Равенство создает среду творчества и совершенства, где наши ЛГБТ-работники могут реализовывать себя на рабочих местах и где их отношения будут уважать», - говорится в письме.

Среди подписантов письма есть компании «Allstate», «Axiom», «the Bank of Ireland», «Citi», «Coca-Cola», «IBM», «Liberty Mutual Insurance», «PricewaterhouseCoopers» и другие.

В то время как Великобритания и Республика Ирландия признают однополые «браки», Северная Ирландия остается единственной провинцией, которая не признает их и не узаконивает аборты. Как сообщает LifeSiteNews, в прошлом году верховный суд Белфаста постановил, что Северная Ирландия не имеет никаких международных обязательств в отношении «прав человека», чтобы изменить определение брака.