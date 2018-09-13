Власти Китая сжигают Библии, заставляя христиан отказываться от веры

Китайские чиновники сжигают Библии и заставляют христиан отказываться от своей веры в ходе продолжающейся кампании подавления религии.

Видеоролик, на котором снят процесс сжигания Библий, в Twitter разместил президент правозащитной организации ChinaAid Боб Фу, сообщает inVictory со ссылкой на The Christian Post.

«Коммунистическое правительство Китая начинает сжигать Библии и кресты в Хэнани. В последний раз кампанию сжигания Библий проводила в конце 1960-х годов жена диктатора Мао Цзян Цина в Шанхае. Ее арестовали в 1976 году, но количество христиан возросло до миллионов. Это никогда не сработает», — написал Боб Фу.

В свою очередь, информационное агентство Fox News отмечает, что, помимо сожжения Библий и снятия крестов, власти в последнее время заставляют христиан письменно отказываться от своей веры. Неподчинение грозит исключением из школы и потерей социальных пособий.

Президент ChinaAid утверждает, что правительство таким образом пытается «китаизировать» религию, навязывая ей националистические принципы и требуя лояльности к атеистической коммунистической партии.

«Международное сообщество должно тревожить и возмущать эти вопиющие нарушения свободы религии и убеждений», — подчеркнул Боб Фу.