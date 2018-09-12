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В Берлине построят храм трех религий для христиан, иудеев и мусульман

19:43, 12 сентября 2018
Мир
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В Берлине построят храм трех религий  / tsn.ua/video

Главным залом в храме трех религий для христиан, иудеев и мусульман станет гостиная, где представители различных религий будут встречаться и знакомиться. Об этом сообщается в сюжете «ТСН».

А пока храм не построен, пасторы уже проводят совместные молитвы, как вчера, чтобы почтить жертв теракта 11 сентября.

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