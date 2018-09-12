В Берлине построят храм трех религий для христиан, иудеев и мусульман
19:43, 12 сентября 2018Мир
1899 0
В Берлине построят храм трех религий / tsn.ua/video
В Берлине построят христианскую церковь, синагогу и мечеть под одной крышей.
Главным залом в храме трех религий для христиан, иудеев и мусульман станет гостиная, где представители различных религий будут встречаться и знакомиться. Об этом сообщается в сюжете «ТСН».
А пока храм не построен, пасторы уже проводят совместные молитвы, как вчера, чтобы почтить жертв теракта 11 сентября.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter