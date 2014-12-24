Фото Свято-Успенской Святогорской лавры победило в международном конкурсе

Первое место из более 321 тысяч фотографий, присланных для участия в международном конкурсе «Вики любит памятники», занял снимок Свято-Успенской Святогорской лавры, сообщает «ФОМА в Украине».

Автор победившей фотографии – Константин Брижниченко из Краматорска – получит стипендию на перелет и проживание в Мексике для участия в международной конференции движения Викимедиа «Викимания», которая состоится в июле 2015 года.

Всего в конкурсе приняли участие более 9 тысяч фотографов из 41 страны, которые подали снимки исторических зданий, памятников, объектов культурного наследия. Международное жюри выбрало 10 лучших снимков.

Второе место занял снимок, запечатлевший Северный вокзал Парижа, третье – фото бывшего торгового порта в городке Евик (Норвегия).

Конкурс «Вики любит памятники», согласно Книге рекордов Гинесса, считается самым масштабным в мире. Его проводит «Википедия».

Впервые конкурс прошел в Норвегии в 2010 году. За последние четыре года для участия в конкурсе на её сервер было загружено более 1,1 миллиона изображений, которые используются в статьях портала и других проектах, существующих для распространения свободных знаний.