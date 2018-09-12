В Индии перевернулся автобус с паломниками - более 50 погибших
18:25, 12 сентября 2018Мир
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В Индии перевернулся автобус с паломниками / tsn.ua/video
Более полусотни человек стали жертвами аварии на востоке Индии. За жизнь еще почти 20 пассажиров сейчас борются врачи.
Автобус с паломниками перевернулся в пропасть. Среди жертв и пострадавших – больше всего женщин среднего возраста. Все они направлялись домой после посещения популярного местного храма. Об этом сообщается в сюжете "ТСН".
Сейчас полиция озвучивает только одну версию трагедии: водитель якобы не справился с управлением, когда пытался разминуться с другим автобусом.
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