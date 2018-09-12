В Индии наводнение: почти полностью ушел под воду легендарный индуистский храм
17:17, 12 сентября 2018Мир
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В Индии затопило храм / flickr.com
В Индии почти полностью ушел под воду легендарный храм Shri Vishwanath Mandir в Варанаси. Кроме того, затоплен практически весь город.
Теперь туда не могут добраться даже многочисленные паломники-индуисты, сообщается в сюжете ТСН.Утро.
Пока кроме севера страны от ливней, наводнений и оползней страдают и восточные регионы. Улицы многочисленных городов затопило выше колена, а некоторыми вообще не возможно двигаться.
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