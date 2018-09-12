В США на мемориальных богослужениях почтили память жертв терактов 11 сентября

В день 17-й годовщины трагедии в США состоялись мемориальные богослужения.

Во вторник исполнилось 17 лет со дня терактов 11 сентября, в результате которых погибли почти 3 тысячи человек, сообщает "Голос Америки".

Президент США Дональд Трамп посетил церемонию в мемориальном парке в Шэнксвилле, штат Пенсильвания, неподалеку от того места, где потерпел крушение самолет United Airlines после того, как пассажиры отбили управление бортом у террористов.

В субботу Белый дом опубликовал заявление о том, что с 7 по 9 сентября в стране объявляются национальные дни молитвы и поминовения жертв терактов.

«Пусть вера нашей страны подверглась испытаниям на улицах Нью-Йорка, на берегах Потомака и на поле под Шэнксвиллом, штат Пенсильвания, но наша сила и стойкость непоколебимы», – говорится в заявлении.

В Пентагоне прошли особые службы для семей тех, кто погиб, когда в здание врезался самолет.

В Нью-Йорке сотни выживших и родственников погибших собрались на площадке Граунд-Зиро, где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра, в которые также врезались угнанные самолеты.