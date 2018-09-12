О храмах блокадного Петербурга сняли фильм

В Санкт-Петербурге презентован телепроект «Блокадные храмы Петербурга».

Фильм рассказывает о действовавших храмах, судьбах священников и мирян, патриотической и духовной деятельности Церкви в годы войны, сообщает mitropolia.spb.ru.

В нем использованы малоизвестные фотографии, военная хроника, личные и церковные архивы, воспоминания потомков, комментарии историков, священнослужителей, музейных и архивных работников. О некоторых фактах, судьбах и документах рассказано впервые.

«В фильме показаны девять из десяти храмов, действовавших в блокаду. Можно назвать чудом то, что они сохранились до наших дней, несмотря на тяжелые условия жизни в осажденном городе, суровые зимы, бомбежки и обстрелы. Три храма - деревянные. На дрова разбирали все, что могло согреть замерзающих людей, но их не тронули. Это свидетельствует о том, какую огромную роль играли они в жизни ленинградцев», - указано в издании.

В церковном музее-ДОТе, который показан в фильме, помимо традиционных для военной экспозиции предметов есть свидетельства того, что в «окопах нет атеистов»: нательные образки, крестики, иконки, медальоны со святыми, зашитые в гимнастерках молитвы. Люди воевали, нося все это под формой с атрибутами советской власти, как свидетельство еще не угасшей веры, отмечают авторы проекта.