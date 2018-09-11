В школах Британии предлагают изучать все религии мира

В школах Британии планируется ввести изучение всех религий и учений мира.

В списке, составленном аналитиками и чиновниками, представлены агностицизм, атеизм, гуманизм, антиклерикализм и многие другие учения, сообщает «Седмица» со ссылкой на theguardian.

Ученые и госчиновники Комиссии по религиозному обучению два года занимались изучением данного вопроса. В итоге они пришли к выводу, что религиозное обучение в британских школах срочно нуждается в коренном преобразовании, поскольку не отражает реалии быстро меняющегося и все более многообразного мира. По их мнению, в школах необходимо изучать весь спектр современных религий, верований, учений и концепций.

По их мнению, обновленный предмет должен называться «Религия и мировоззрения», а его цель будет заключаться в воспитании в школьниках глубокого уважения и понимания каждой веры и учения. «Школьники должны получать полное представление о широком спектре религиозных, философских, духовных и иных систем и концепций жизни и мироустройства, включая все течения христианства, буддизма, индуизма, ислама, иудаизма, сикхизма и прочих религий, а также светских учений и концепций мироздания, включая гуманизм, антиклерикализм, атеизм и агностицизм», - говорится в отчете Комиссии.

Документ был одобрен Национальной ассоциацией школьных директоров, Англиканской церковью и организацией Humanists UK, которая выступает за переход к светскому государству.

В свою очередь, Служба католического образования Британии заявила, что Комиссия «пытается не столько улучшить религиозное образование, сколько полностью выхолостить его сущность. Нельзя улучшить качество религиозного обучения путем урезания преподавания закона Божиего».

С осуждением новой инициативы выступил и Совет представителей иудеев Британии, заявивший, что отчет «порочен в своей основе». Благие цели авторов отчета обратились в свою противоположность «из-за обеднения религиозного обучения путем его переполнения множеством концепций мироустройства, которые просто трудно вместить в жесткие графики обучения», – подчеркнул Эдвин Шукер, вице-президент Совета представителей иудеев Британии.

«Мы полагаем, что это попытка ненавистников веры пропихнуть в школьное образование свои концепции и подорвать строгое религиозное обучение в то самое время, когда глубокое знание вероучения приобретает жизненно важное значение», – отметил он.